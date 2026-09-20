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Ärger nach Gin und Rum

„Pech gehabt“: Kein WC mehr für Festival-Gäste

Wien
20.09.2026 10:42
Gin und Rum unter einem Dach: Am Samstag liefen beide Festivals parallel in der Ottakringer ...
Gin und Rum unter einem Dach: Am Samstag liefen beide Festivals parallel in der Ottakringer Brauerei.(Bild: Krone-Collage/Irina Stöckl)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Zwei Festivals, eine Location und am Ende wird ausgerechnet der Toilettengang zum größten Ärgernis. Wir haben am Samstag Ginmarkt und Vienna Rumfestival in der Ottakringer Brauerei besucht. Während eines der beiden Festivals klar die Nase vorn hatte, sorgte später vor allem eine Frage für Kopfschütteln: Wohin bitte aufs Klo?

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Los geht es beim Rum: Drei Stockwerke, zahlreiche Stände und im Ticket drei Kostproben samt Glas. Wir ziehen von Stand zu Stand, probieren uns durch und trotz vieler Besucher verteilt sich die Menge gut. Alles wirkt strukturiert. Genau so stellen wir uns ein Verkostungsfestival vor.

Beim Rumfestival konnten sich Besucher auf drei Ebenen durch unterschiedliche Sorten kosten.
Beim Rumfestival konnten sich Besucher auf drei Ebenen durch unterschiedliche Sorten kosten.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
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(Bild: Irina Stöckl)
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(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)

Wenig Platz, lange Schlangen
Dann wechseln wir zum Gin und merken schnell den Unterschied. Am Gerstenboden ist es voll, heiß und stickig. Vor den Ständen bilden sich lange Schlangen. Die drei inkludierten Kostproben können wir uns zudem nicht frei aussuchen: Zwei Anbieter werden per Zufall gezogen, eine dritte Probe ist für alle dieselbe.

Dann die Ernüchterung
Und genau dort warten wir besonders lange. Als wir endlich vorn sind, die Ernüchterung: Der alkoholische Gin ist aus, es gibt nur noch die alkoholfreie Variante. Darüber hätte man die wartenden Gäste vielleicht etwas früher informieren können.

Drei Kostproben waren im Gin-Ticket inkludiert. Frei wählen konnte man allerdings nicht alle.
Drei Kostproben waren im Gin-Ticket inkludiert. Frei wählen konnte man allerdings nicht alle.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)

Dann wird es richtig absurd
Richtig absurd wird es für uns aber erst später. Für beide Festivals gibt es zwei Zeitslots. Nach unserem Nachmittagsslot können wir problemlos im Außenbereich der Ottakringer Brauerei bleiben. Eigentlich super: Man sitzt noch zusammen, draußen gibt es weiterhin Bier, andere Getränke und Essen zu kaufen.

Bier ja, Toilette nein
Irgendwann müssen wir allerdings auf die Toilette. Zurück in den Veranstaltungsbereich dürfen wir aber nicht mehr. Die Security bleibt strikt: Unser Slot ist vorbei. Auf die Frage, wo wir stattdessen aufs WC gehen können, bekommen wir nur zu hören, dass wir dann eben „Pech gehabt“ hätten. Moment einmal: Wir dürfen hier bleiben, können weiterhin Bier und Essen kaufen aber aufs Klo dürfen wir nicht?

Im Außenbereich konnten Besucher nach ihrem Slot weiterhin Getränke und Essen kaufen.
Im Außenbereich konnten Besucher nach ihrem Slot weiterhin Getränke und Essen kaufen.(Bild: Irina Stöckl)
Bier und Essen gab es draußen weiterhin.
Bier und Essen gab es draußen weiterhin.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)

Grundbedürfnis wird zum Problem
Uns wurde somit trotz mehrfacher Nachfrage keine zugängliche Toilette genannt. Ein Mitarbeiter erklärt uns, die Ottakringer Brauerei habe keine Toiletten für den Außenbereich zur Verfügung gestellt. Wer dafür verantwortlich ist, können wir nicht beurteilen. Aber zahlende Gäste ohne WC dastehen zu lassen, während weiterhin Getränke und Essen verkauft werden, ist für uns völlig unverständlich. Schließlich geht es um ein Grundbedürfnis.

Unsere Notlösung
Glücklicherweise wohnt eine von uns gleich in der Nähe. Also gehen wir kurzerhand dort auf die Toilette. Kein Scherz.

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Am Ende bleiben zwei sehr unterschiedliche Eindrücke: Beim Rum haben wir uns durchprobiert und Neues entdeckt, beim Gin vor allem gewartet. Dass schließlich sogar der Toilettengang zum Problem wird, hinterlässt einen ziemlich bitteren Beigeschmack.

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