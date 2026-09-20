„Pech gehabt“: Kein WC mehr für Festival-Gäste

Bier ja, Toilette nein

Irgendwann müssen wir allerdings auf die Toilette. Zurück in den Veranstaltungsbereich dürfen wir aber nicht mehr. Die Security bleibt strikt: Unser Slot ist vorbei. Auf die Frage, wo wir stattdessen aufs WC gehen können, bekommen wir nur zu hören, dass wir dann eben „Pech gehabt“ hätten. Moment einmal: Wir dürfen hier bleiben, können weiterhin Bier und Essen kaufen aber aufs Klo dürfen wir nicht?