USA und Frankreich verpassen Finalturnier

Neben Österreich und Gastgeber Italien werden auch Tschechien, Kanada und Südkorea am Final-8-Turnier des Davis Cups Ende November in Bologna teilnehmen. Die drei weiteren Viertelfinalisten werden am Sonntag ermittelt. Mit den USA und Frankreich scheiterten im Achtelfinale am Samstag zwei große Tennis-Nationen.
Die USA unterlagen in Prag Tschechien 2:3, wobei Jiri Lehecka das entscheidende Einzel gegen Learner Tien gewann. Frankreich verlor in Quebec City gegen Kanada 1:3.
Südkorea qualifizierte sich durch ein 3:1 gegen Indien als erstes asiatisches Land für das Finalturnier. Die letzten drei Finals-Teilnehmer werden am Sonntag in den Partien Großbritannien – Ecuador (Zwischenstand 2:0), Chile – Spanien (0:2) und Deutschland – Kroatien (1:1) ermittelt.
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