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Davis Cup

USA und Frankreich verpassen Finalturnier

Tennis
20.09.2026 10:06
Learner Tien
Learner Tien(Bild: AP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Neben Österreich und Gastgeber Italien werden auch Tschechien, Kanada und Südkorea am Final-8-Turnier des Davis Cups Ende November in Bologna teilnehmen. Die drei weiteren Viertelfinalisten werden am Sonntag ermittelt. Mit den USA und Frankreich scheiterten im Achtelfinale am Samstag zwei große Tennis-Nationen.

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Die USA unterlagen in Prag Tschechien 2:3, wobei Jiri Lehecka das entscheidende Einzel gegen Learner Tien gewann. Frankreich verlor in Quebec City gegen Kanada 1:3.

Südkorea qualifizierte sich durch ein 3:1 gegen Indien als erstes asiatisches Land für das Finalturnier. Die letzten drei Finals-Teilnehmer werden am Sonntag in den Partien Großbritannien – Ecuador (Zwischenstand 2:0), Chile – Spanien (0:2) und Deutschland – Kroatien (1:1) ermittelt.

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