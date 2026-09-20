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„Tut mir so, so leid“

Ed Sheeran äußerte sich nach Macklemore-Skandal

Society International
20.09.2026 10:04
Ed Sheeran äußerte sich beim ersten Konzert nach dem Eklat um den Rauswurf von Rapper Macklemore ...
Ed Sheeran äußerte sich beim ersten Konzert nach dem Eklat um den Rauswurf von Rapper Macklemore zur der Kontroverse.(Bild: AP/Andy Kropa)
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Von krone.at

Bei seinem ersten Konzert nach dem Ausschluss von Rapper Macklemore aus dem Vorprogramm seiner US-Tour aufgrund von propalästinensischen Äußerungen hat Popstar Ed Sheeran zu der Kontroverse Stellung bezogen. 

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„Bevor ich jetzt einige Songs spiele, ist es hoffentlich okay, dass ich jetzt einige Worte sage zu dieser vergangenen Woche“, sagte Sheeran US-Medienberichten zufolge bei dem Konzert in Philadelphia.

Er sei es gewohnt, dass seine Musik kritisiert werde. „Aber in dieser Woche habe ich Kritik zu etwas viel Wichtigerem bekommen und ich musste schwierige Entscheidungen treffen und ich mache Fehler und es tut mir so, so leid.“

Rapper Macklemore wurde wegen propalästinensischer Äußerungen aus dem Vorprogramm von Ed ...
Rapper Macklemore wurde wegen propalästinensischer Äußerungen aus dem Vorprogramm von Ed Sheerans Tour verbannt. Zahlreiche Promis solidarisierten sich anschließend mit dem Musiker.(Bild: AP/Jack Plunkett)

Er wolle, dass seine Konzerte sichere Orte für alle seien, er wolle kein Aktivist sein und er wolle seine Fans nicht enttäuschen – „deswegen bin ich heute Abend hier, alleine und mache mit meiner Tour weiter“.

Propalästinensische Demonstranten vor Stadion
Die Kontroverse habe ihn „in die Mitte eines wichtigen und leidenschaftlichen Streits über die Redefreiheit und das komplexeste politische Thema des Planeten“ geworfen, sagte Sheeran weiter. Anschließend verurteilte er sowohl das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel als auch das israelische Vorgehen im Gazastreifen scharf.

Vor dem Stadion, in dem das Konzert stattfand, hatten sich US-Medienangaben zufolge einige propalästinensische Demonstranten versammelt.

Vor dem Stadion in Philadelphia, in dem Ed Sheeran sein erstes Konzert nach dem ...
Vor dem Stadion in Philadelphia, in dem Ed Sheeran sein erstes Konzert nach dem Macklemore-Skandal spielte, versammelten sich propalästinensische Demonstranten.(Bild: AFP/JOE LAMBERTI)
Kritik an Ed Sheeran hatte es zuvor unter anderem auch von Greta Thunberg gegeben.
Kritik an Ed Sheeran hatte es zuvor unter anderem auch von Greta Thunberg gegeben.(Bild: AFP/JOE LAMBERTI)
Sheeran verurteilte bei seinem Auftritt das Hamas-Massaker in Israel, aber auch das israelische ...
Sheeran verurteilte bei seinem Auftritt das Hamas-Massaker in Israel, aber auch das israelische Vorgehen im Gazastreifen scharf.(Bild: AFP/JOE LAMBERTI)

Macklemore aus Vorprogramm geworfen
Der US-Rapper Macklemore hatte Anfang der Woche mitgeteilt, dass er nach propalästinensischen Äußerungen aus dem Vorprogramm von Sheerans restlicher „Loop“-Tour gestrichen worden sei. Daraufhin solidarisierten sich mehrere Musiker mit ihm und sagten ihre Auftritte als Support-Acts von Sheeran ab.

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Sheeran hatte betont, der Rausschmiss von Macklemore sei die Entscheidung des Tourveranstalters gewesen, nicht seine.

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