Deutsche spekulieren: Wird Alaba Trimmels Kollege?

Aktuell ist er laut regelmäßig wiederkehrenden Insta-Videos zwar top-austrainiert, aber weiterhin auf Klubsuche. Was zuletzt auch dazu führte, dass Ralf Rangnick ihn nicht in den Naationalmannschaftskader für die anstehende Nations-League-Tranche einberief. Auch der Teamch hofft darauf, dass Alaba bald wieder regelmäßig auf dem Platz steht. „Weil eines ist auch klar: Mit jeder Woche, die er nicht spielt, mit jedem Monat, wird es nachher wieder länger dauern, bis er wirklich drin ist“, so Rangnick.