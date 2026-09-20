Die Wut des Jägers auf Radler in seinem Revier

Besonders heftig wurde die Situation, als der Forstaufseher begann, gegen den Reifen seines E-Bikes zu treten. „Erst als ich ihm sagte, ich habe eine Bodycam und alles gefilmt, wurde er kleinlaut und hörte auf“, so Herr S. Da ihm bewusst war, dass er mit seinem Rad auf verbotenem Terrain war, kehrte er um. Zurück blieb jedoch die Frage, ob man sich diese rabiate Art eines Forstaufsehers gefallen lassen muss.