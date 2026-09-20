Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tödlicher Unfall

Mann (55) stürzte auf Berg 100 Meter in die Tiefe

Kärnten
20.09.2026 20:17
Die Bergung aus dem steilen Gelände wurde von der Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ ...
Die Bergung aus dem steilen Gelände wurde von der Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ durchgeführt.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Einen schlimmen Ausgang nahm die Bergtour eines Villacher Ehepaares am Sonntag. Ein 55-Jähriger stürzte beim Abstieg 100 Meter in die Tiefe. Trotz schneller Erste-Hilfe-Maßnahmen musste der Mann sein Leben lassen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine 53-Jährige unternahm am Sonntag gemeinsam mit ihrem Mann (55) – die beiden waren aus Villach – eine Bergtour. Diese ging auf den höchsten Berg der Schobergruppe, das Petzeck in der Gemeinde Mörtschach (Bezirk Spittal).

Stein löste sich am Grat
Doch beim Abstieg passierte ein Unglück. „Es löste sich am Grat plötzlich ein Stein unter den Füßen des Mannes und er stürzte 100 Meter in die Tiefe“, so die Landespolizeidirektion. Wanderer, die in der Nähe waren, setzten sofort die Rettungskette in Gang. Ein aktives Mitglied der Bergrettung stieg sogar zu dem Verunfallten ab und leistete Erste-Hilfe.

Kurze Zeit später kam der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber. Doch er konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Bergung aus dem steilen Gelände wurde von der Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ durchgeführt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
20.09.2026 20:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
108.455 mal gelesen
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Ausland
Österreichische Jacht sinkt in kroatischer Marina
100.242 mal gelesen
Die rund 13 Meter lange Jacht unter österreichischer Flagge sank direkt an ihrem Liegeplatz in ...
Österreich
„Da hab ich das alles einfach tun müssen …“
99.462 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der 63-Jährige in einem Video, das er vor wenigen Tagen auf Facebook veröffentlich hat: „Ich ...
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
1195 mal kommentiert
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Wirtschaft
Spritpreisbremse könnte ab Oktober stark steigen
1136 mal kommentiert
Derzeit zahlt man den heimischen Tankstellen Höchstpreise.
Außenpolitik
Raffinerie in Moskau brennt nach Drohnenangriff
1011 mal kommentiert
In Moskau brennt am letzten Tag der Parlamentswahl die wichtigste Raffinerie Russlands.
Mehr Kärnten
Tödlicher Unfall
Mann (55) stürzte auf Berg 100 Meter in die Tiefe
Im Klagenfurter Ventil
Am Kardinalplatz: Selbsterkundung nach Noten
Große Übung
Wichtiges Training für den Vermissten-Ernstfall
Torhungrige Wikinger
4:1! Rieder fressen WAC mit Haut und Haaren auf
teatro zumbayllu
Interkulturelle Reise mit der Landkarte der Lieder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf