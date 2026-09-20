Mann (55) stürzte auf Berg 100 Meter in die Tiefe

Stein löste sich am Grat

Doch beim Abstieg passierte ein Unglück. „Es löste sich am Grat plötzlich ein Stein unter den Füßen des Mannes und er stürzte 100 Meter in die Tiefe“, so die Landespolizeidirektion. Wanderer, die in der Nähe waren, setzten sofort die Rettungskette in Gang. Ein aktives Mitglied der Bergrettung stieg sogar zu dem Verunfallten ab und leistete Erste-Hilfe.