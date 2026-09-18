Brisante Fragen der Zeit als Theaterexperiment

„Vorhang auf!“, heißt es am Samstag wieder im Landestheater Niederösterreich: Mit der Premiere von Bertolt Brechts „Der Aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ erfolgt der Startschuss in die neue Saison. Mit neuer Intendanz, vergrößertem Ensemble und neu gegründetem Stadtensemble. Zur Eröffnung ihrer ersten Spielzeit in St. Pölten setzt die neue künstlerische Leiterin Patricia Nickel-Dönicke auf Weltliteratur und wagt sich dabei an ein großes Theaterexperiment heran. Elf Regisseure, elf Schauspieler sowie Bühne, Kostüm, Musik, Video, Puppenspiel und vieles mehr warten auf die neugierigen Zuschauer.