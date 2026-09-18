Brisante Fragen der Zeit als Theaterexperiment

Das Landestheater Niederösterreich startet mit Bertolt Brecht und elf Regisseuren in die neue Spielzeit. Am Samstag feiert der „Der Aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ Premiere.
„Vorhang auf!“, heißt es am Samstag wieder im Landestheater Niederösterreich: Mit der Premiere von Bertolt Brechts „Der Aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ erfolgt der Startschuss in die neue Saison. Mit neuer Intendanz, vergrößertem Ensemble und neu gegründetem Stadtensemble. Zur Eröffnung ihrer ersten Spielzeit in St. Pölten setzt die neue künstlerische Leiterin Patricia Nickel-Dönicke auf Weltliteratur und wagt sich dabei an ein großes Theaterexperiment heran. Elf Regisseure, elf Schauspieler sowie Bühne, Kostüm, Musik, Video, Puppenspiel und vieles mehr warten auf die neugierigen Zuschauer.
Vielgepriesenes Miteinander
In der kollektiven Inszenierung dreht sich alles um faschistische Ideologien und wie sie sich in den Staat und dessen Gesellschaft fressen. Brisant und zeitkritisch wird im Stück der Frage nachgegangen, warum die Mitte einer Gesellschaft stillhält und Entwicklungen einfach geschehen lässt. Wie kann der Aufstieg demokratiefeindlicher Kräfte noch aufgehalten werden? Durch ein Miteinander!
Eröffnungsfest bis in die Nachtstunden
Schon vor der Premiere lädt das Landestheater ab 14 Uhr zum großen Eröffnungsspektakel mit Backstage-Führungen, Lesungen oder einem Kostüm-, Stoff- und Requisiten-Flohmarkt. Im Anschluss an den Premierenabend wartet ab 23 Uhr eine Aftershow-Party mit Tropikel Ltd. (Synth-Pop-Indie Band aus Berlin).
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