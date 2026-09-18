„Ich habe der Totenfrau alles zu verdanken“

„Ich bin ein Angsthase“

Nun also das Comeback – und der Titel „Totenfrau – Die Rache“ verrät bereits, dass Blum wieder unaufhaltsam in einen Strudel der Gewalt gerät. Nachdem sie zehn Jahre lang ein beschauliches Leben an der Küste Kroatiens verbracht hat, holt sie ihre dunkle Vergangenheit ein. Am Meer, genau dort, „wo alles vor 33 Jahren mit dem Mord an ihren Eltern begonnen hat. Das Meer wurde für sie ein Ort, an dem sie sich wohl und sicher fühlte. Im vierten Teil ist es aber rauschender und stürmischer“, verrät der 54-jährige Tiroler. Und fügt lachend hinzu: „Ich selbst liebe ja auch das Meer. Allerdings hasse ich Segeln, weil mir dabei ohne Ende schlecht wird. Ich kann nur mit Tabletten segeln. Deshalb lasse ich meine Heldinnen immer die Dinge tun, die ich selbst nicht kann – segeln oder Motorrad fahren zum Beispiel. Ich bin da eher ein Angsthase.“