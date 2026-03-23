Frankreich: Rechtspopulisten erobern 70 Rathäuser

Spannung zwischen Linken und Linkspopulisten

Zugleich verfestigte sich die Distanz der Sozialisten und Grünen zur linkspopulistischen Partei La France Insoumise (LFI). In mehreren Fällen scheiterten Wahlbündnisse zwischen der gemäßigten und der radikalen Linken. LFI hatte sich vergeblich Hoffnung gemacht, eigene Bürgermeister zu stellen. Dies gelang nur in wenigen Kommunen, etwa in Saint-Denis bei Paris. Frankreichs linkes Lager stritt zudem schon um seine Aufstellung bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Sozialist Boris Vallaud sagte im Sender „RTL“, die Bündnisse mit LFI hätten nicht funktioniert. „LFI hat uns verlieren lassen“ und forderte mit Blick auf die Präsidentschaftswahl eine klare Positionierung des linken Lagers.