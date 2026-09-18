Urlauber bei einer Wanderung in den Tod gestürzt

Ein schreckliches Alpinunglück ereignete sich, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits am Donnerstag im Tiroler Westendorf (Bezirk Kitzbühel). Ein Wanderer stürzte von einem Steig ab und kam dabei ums Leben.
Der Wanderer – laut „Krone“-Informationen ein Urlauber – galt am Donnerstag als vermisst. Die Bergrettung Westendorf, Suchhunde der Bergrettung und die Alpinpolizei starteten daraufhin eine große Suchaktion.
Suchhund fand die Leiche
Gegen 21 Uhr wurde der Mann im Bereich des Skigebiets beim sogenannten Wasserfallweg tot von einem Suchhund entdeckt. Er dürfte laut Polizei von einem Steig mehrere Meter abgestürzt sein.
Die Bergung der Leiche gestaltete sich als schwierig. Die Bergretter mussten den Verunglückten abseilen und anschließend mit der Gebirgstrage bergen.
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