Rätsel um Toten bei Tiroler Klettersteig gelöst

Die Polizei konnte nun die Identität jenes Manns klären, der am Donnerstag im Nahbereich des Klettersteigs Tajakante in den Mieminger Bergen (Bezirk Imst) tot entdeckt wurde.
Der Mann war leblos bei dem Klettersteig entdeckt worden. Der gerufene Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Identität des Alpinisten war zunächst völlig unklar.
Unglück bereits am Mittwoch
Seit Freitag ist das Rätsel gelöst. Es handelt sich um einen 65-jährigen Einheimischen. Der Mann dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei bereits am Mittwoch bei einer Begehung des Klettersteigs Tajakante abgestürzt sein. Dabei zog er sich die tödlichen Verletzungen zu.
Wie die Alpinpolizei zudem herausfand, war der Alpinist ohne Klettersteigset unterwegs – und damit ungesichert.
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