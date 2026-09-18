Rätsel um Toten bei Tiroler Klettersteig gelöst

Unglück bereits am Mittwoch

Seit Freitag ist das Rätsel gelöst. Es handelt sich um einen 65-jährigen Einheimischen. Der Mann dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei bereits am Mittwoch bei einer Begehung des Klettersteigs Tajakante abgestürzt sein. Dabei zog er sich die tödlichen Verletzungen zu.