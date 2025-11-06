AfD-Politiker wollten Medwedew in Russland treffen

Die Abkürzung BRICS steht für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Inzwischen gehören der Staatengruppe aber auch weitere Länder wie Indonesien, Ägypten und der Iran an. An der Konferenz nimmt laut dem Programm unter anderem auch der frühere russische Präsident und heutige Vizechef des Sicherheitsrats Dmitri Medwedew teil. Mit ihm wollte sich ein Teil auch außerhalb treffen, aus der Bundestagsfraktion hieß es am Donnerstag aber, dass es hierfür keine Zustimmung gebe. Das gelte für alle Beteiligten der Reise.