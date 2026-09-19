Inter trauert um eine der größten Klublegenden

Inter Mailand trauert um eine der größten Legenden in der Geschichte des Klubs: Sandro Mazzola, „der Star mit dem Schnurrbart“, ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Er war Europameister und Vizeweltmeister und ein Vorbild für eine ganze Generation.
„Es gibt Spieler, die Geschichte schreiben“, beginnt Inter Mailand das offizielle Trauerposting auf Instagram: „Und dann gibt es solche, die selbst zur Geschichte von Inter wurden.“ Sandro Mazzola gehöre definitiv zur zweiten Kategorie. In der Tat verbrachte er seine komplette Profi-Karriere, die er mit 17 Jahren begann, in Blau-Schwarz. Mehr Klub-Treue geht nicht. Mehr Ikonen-Status auch nicht: „Er strahlte einst auf dem Spielfeld und strahlt heute noch – der Star mit dem Schnurrbart.“
Viermal Meister
Mazzola wurde mit Inter viermal italienischer Meister und zweimal Europacupsieger der Landesmeister. In 565 Pflichtspielen brachte er es auf 158 Tore für die Mailänder. Legendär sein Doppelpack im Europacup-Finale gegen Real Madrid im Jahr 1964.
Mit der italienischen Nationalmannschaft wurde Mazzola 1968 Europameister. Zwei Jahre später zog er mit Italien auch ins WM-Finale ein, musste sich dort aber Brasilien geschlagen geben.
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