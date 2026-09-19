Inter trauert um eine der größten Klublegenden

„Es gibt Spieler, die Geschichte schreiben“, beginnt Inter Mailand das offizielle Trauerposting auf Instagram: „Und dann gibt es solche, die selbst zur Geschichte von Inter wurden.“ Sandro Mazzola gehöre definitiv zur zweiten Kategorie. In der Tat verbrachte er seine komplette Profi-Karriere, die er mit 17 Jahren begann, in Blau-Schwarz. Mehr Klub-Treue geht nicht. Mehr Ikonen-Status auch nicht: „Er strahlte einst auf dem Spielfeld und strahlt heute noch – der Star mit dem Schnurrbart.“