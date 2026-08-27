Notarzt-Pläne und wo ihre Schwächen liegen

Dr. Alfred Lichtenschopf, ehemalige medizinische Leiter des Rehazentrums Weyer, hofft noch immer, dass die Schließungspläne ein misslungener „Aprilscherz“ des Landes sind und dass diese nicht im April 2027 umgesetzt werden. „Der Einsatz besser ausgebildeter Notfallsanitäter ist gut. Sie sollen aber eine Verantwortung tragen, die nicht zulässig ist“, kritisiert er. Auch Dr. Klaus Katzensteiner, einstiger ärztlicher Leiter des Unfallkrankenhauses Linz, ist Mitautor der Risikoanalyse. Es gäbe viele Fälle, wo nur ein Notarzt und kein Sanitäter helfen könne, meint er.