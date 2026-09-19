Mit der „Krone“ Wein genießen und gewinnen

Wein, Kulinarik und Musik auf der Kärntner Burg Taggenbrunn: Beim Alpe-Adria Weinfestival & Clubbing warten mehr als 100 Sorten edler Tropfen. Die „Krone“ verlost 2x2 Erlebnispakete inklusive Übernachtung und privater Verkostung.
Das Alpe-Adria Weinfestival & Clubbing geht am 15. Oktober auf der Kärntner Burg Taggenbrunn in St. Veit in die nächste Runde. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr erwartet die Gäste erneut ein Abend voller Genuss, Musik und besonderer Begegnungen.
Gut 35 Weingüter aus Österreich, Slowenien und Italien präsentieren mehr als 100 Weinsorten. Dazu gibt es regionale Spezialitäten und persönliche Gespräche mit den Winzerinnen und Winzern.Wenn der Abend fortschreitet, wird aus dem Weinfestival ein stimmungsvolles Clubbing.
Exklusive Gewinnpakete
Gewinnen Sie mit der „Krone“ 2x2 exklusive Erlebnispakete inklusive Übernachtung, Essen und Verpflegung, Eintrittskarten sowie privater Weinverkostung.
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