Aufsteirern-Konzert als Startschuss zum Spektakel

Beste Stimmung beim Eröffnungskonzert zur 25. Aufsteirern-Auflage am Mittwochabend im Stefaniensaal! Im Grazer Congress war schon einiges zu sehen und hören, was die Veranstaltung so einzigartig macht.
Von der Schladminger Jazz-Virtuosin Simone Kopmajer über die Cross-over-Pioniere von Global Kryner bis zu Trompeten-Meister Thomas Gansch und dem Härtel Quintett – im Stefaniensaal gab’s gestern schon einen Vorgeschmack auf das, was das Aufsteirern so erfolgreich macht. „Vielfalt sowie Kreativität – und Musik kann alles verbinden“, brachte es Giuseppe Perna, einer der vier verantwortlichen Köpfe der Veranstaltungs-Masterminds von Ivents, auf den Punkt.
Als Überraschungsgast trat dann im malerischen Ambiente auch noch der austro-italienische Singer- und Songwriter Patrizio Buanne auf. Der gebürtige Wiener verkaufte bereits mehrere Millionen Tonträger, spielte mit dem Royal Philharmonic Orchestra oder auch für Ex-US-Präsident George W. Bush.
Am Samstag geht‘s los
Richtig los geht’s mit der 25. Auflage des Volkskulturspektakels dann bekanntlich am Samstag – ab 12 Uhr werden sich wieder Zehntausende in die Tracht schmeißen und die Steiermark in allen Facetten hochleben lassen. Für die Grazer Innenstadt ist jedenfalls Ausnahmezustand ausgerufen – und das im besten Sinne!
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