Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stefaniensaal Graz

Aufsteirern-Konzert als Startschuss zum Spektakel

Steiermark
16.09.2026 20:46
Christof Spörk stand mit den Crossover-Pionieren von Global Kryner auf der Bühne des Grazer ...
Christof Spörk stand mit den Crossover-Pionieren von Global Kryner auf der Bühne des Grazer Stefaniensaals.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Beste Stimmung beim Eröffnungskonzert zur 25. Aufsteirern-Auflage am Mittwochabend im Stefaniensaal! Im Grazer Congress war schon einiges zu sehen und hören, was die Veranstaltung so einzigartig macht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Von der Schladminger Jazz-Virtuosin Simone Kopmajer über die Cross-over-Pioniere von Global Kryner bis zu Trompeten-Meister Thomas Gansch und dem Härtel Quintett – im Stefaniensaal gab’s gestern schon einen Vorgeschmack auf das, was das Aufsteirern so erfolgreich macht. „Vielfalt sowie Kreativität – und Musik kann alles verbinden“, brachte es Giuseppe Perna, einer der vier verantwortlichen Köpfe der Veranstaltungs-Masterminds von Ivents, auf den Punkt.

Als Überraschungsgast trat dann im malerischen Ambiente auch noch der austro-italienische Singer- und Songwriter Patrizio Buanne auf. Der gebürtige Wiener verkaufte bereits mehrere Millionen Tonträger, spielte mit dem Royal Philharmonic Orchestra oder auch für Ex-US-Präsident George W. Bush.

Patrizio Buanne, Miriam Kulmer, Resi Härtel, Simone Kopmajer und Thomas Gansch.
Patrizio Buanne, Miriam Kulmer, Resi Härtel, Simone Kopmajer und Thomas Gansch.(Bild: Christian Jauschowetz)
Die Aufsteirern-Organisatoren von Ivents: Guiseppe und Astrid Perna mit Alexandra und Markus ...
Die Aufsteirern-Organisatoren von Ivents: Guiseppe und Astrid Perna mit Alexandra und Markus Lientscher.(Bild: Christian Jauschowetz)

Am Samstag geht‘s los
Richtig los geht’s mit der 25. Auflage des Volkskulturspektakels dann bekanntlich am Samstag – ab 12 Uhr werden sich wieder Zehntausende in die Tracht schmeißen und die Steiermark in allen Facetten hochleben lassen. Für die Grazer Innenstadt ist jedenfalls Ausnahmezustand ausgerufen – und das im besten Sinne!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
16.09.2026 20:46
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
342.276 mal gelesen
Günther Paal
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
121.723 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
96.567 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1721 mal kommentiert
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
1139 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Innenpolitik
160 Mio. Euro! Minister fordert Corona-Geld zurück
1008 mal kommentiert
Das Finanzministerium unter Markus Marterbauer hat Covid-19-Forderungen überprüft und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf