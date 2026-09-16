Aufsteirern-Konzert als Startschuss zum Spektakel

Von der Schladminger Jazz-Virtuosin Simone Kopmajer über die Cross-over-Pioniere von Global Kryner bis zu Trompeten-Meister Thomas Gansch und dem Härtel Quintett – im Stefaniensaal gab’s gestern schon einen Vorgeschmack auf das, was das Aufsteirern so erfolgreich macht. „Vielfalt sowie Kreativität – und Musik kann alles verbinden“, brachte es Giuseppe Perna, einer der vier verantwortlichen Köpfe der Veranstaltungs-Masterminds von Ivents, auf den Punkt.