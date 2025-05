„In jeder zweiten Familie gab es Täter und Opfer“

Am 5. Mai 1945 Mai traf ein Spähtrupp der US-Armee in Gusen und Mauthausen ein, am darauffolgenden Tag befreien Einheiten der 3. US Army etwa 40.000 Gefangene dieser Lager endgültig. Heuer jährt sich das Gedenken an die Befreiung, sowie an das Kriegsende zum 80. Mal.