Teamchef verteilt Spitze: „Haben Rücktritt gelikt“

Wie haben die anderen Spieler reagiert?

Doch damit nicht genug. Denn schließlich stand auch die Frage nach der Reaktion der anderen Nationalspieler zur Debatte. Einige von ihnen hatten den Instagram-Beitrag offenbar gelikt. „Ich bin nicht so versiert auf Social Media. Da kommt eine Meldung und dann wird sofort gelikt – ich weiß nicht, ob sie den Text da schon gelesen haben. Ob sie den ganzen Beitrag gelesen haben, interessiert mich nicht“, zeigt sich Yakin zuerst diplomatisch.