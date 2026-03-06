26 Patienten, ein Ziel: „Nach Hause zu den Lieben“

Scheinbar mühelos kann Christina Gligoric ihre Beine im Rollstuhl ein Stück nach vorn bewegen – und löst damit beim Pflegeteam Freude aus. Denn diese Bewegung ist nicht mehr selbstverständlich für die 26-jährige Grazerin. Ende Jänner überlebte sie einen schrecklichen Unfall auf der Liebenauer Tangente („Ich habe gar keine Erinnerung mehr daran“) und lag im LKH Graz im künstlichen Koma.