Für das Reha-Zentrum gibt es wieder neue Hoffnung

In Alfenz bangen alle um den Erhalt des so wichtigen Reha-Zentrums. Mehr als 130 Jobs stehen am Spiel. Nach hochrangigen Gesprächen mit der Landespolitik gibt es neue Hoffnung, doch der Weg zu einer Lösung scheint noch weit zu sein.
Seit Monaten bangt die Gemeinde Aflenz und mit ihr eine gesamte obersteirische Region um das renommierte Reha-Zentrum. Wie berichtet, überlegt die zuständige Pensionsversicherungsanstalt (PVA), den Standort mit jenem in St. Radegund zusammenzulegen. Etwa 135 Jobs wären verloren. Es gab Demonstrationen und viel politischen Protest.
Nun zeichnet sich ein Hoffnungsschimmer ab: Nach hochrangigen Gesprächen, an denen auch die Landesräte Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) und Hannes Amesbauer (FPÖ) sowie SPÖ-Chef Max Lercher teilgenommen haben, soll es Bereitschaft seitens der PVA geben, den Standort doch weiter zu betreiben. Allerdings sollen zu den aktuell 100 Betten nochmals so viele dazukommen – von einem anderen Betreiber, etwa vom Land selbst. Offiziell bestätigen will das freilich niemand, zu heikel sind die aktuellen Gespräche.
PVA bestätigt nur Gespräche
So heißt es etwa auf Anfrage von der PVA: „Wir können bestätigen, dass derzeit intensive Gespräche mit Vertretern der Landespolitik stattfinden.“ Diese seien aber noch nicht abgeschlossen, daher könne man keine inhaltliche Stellungnahme abgeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.