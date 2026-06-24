Für das Reha-Zentrum gibt es wieder neue Hoffnung

Nun zeichnet sich ein Hoffnungsschimmer ab: Nach hochrangigen Gesprächen, an denen auch die Landesräte Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) und Hannes Amesbauer (FPÖ) sowie SPÖ-Chef Max Lercher teilgenommen haben, soll es Bereitschaft seitens der PVA geben, den Standort doch weiter zu betreiben. Allerdings sollen zu den aktuell 100 Betten nochmals so viele dazukommen – von einem anderen Betreiber, etwa vom Land selbst. Offiziell bestätigen will das freilich niemand, zu heikel sind die aktuellen Gespräche.