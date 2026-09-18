„Wir haben gelitten!“ Klartext von Haris Tabakovic

Seinen Wert für die Salzburger hat der Goalgetter längst unter Beweis gestellt. „Jeder erwartet von einem Stürmer oder von mir, dass man Tore erzielt“, erklärte Tabakovic, nachdem er die Bullen in Sofia einmal mehr zum Sieg geschossen hatte. „Ich versuche, mein Bestes zu geben und voranzugehen.“ Der Auftakterfolg sei für die weitere Ligaphase wichtig. „Wir haben gelitten, aber wir haben trotzdem als Mannschaft gekämpft in einem Hexenkessel“, lobte Tabakovic und ergänzte: „Es kommen auch noch andere Namen. Das war mal das erste Ziel, der erste Schritt.“