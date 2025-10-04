Das ist über den Attentäter von Manchester bekannt

Bei dem Polizeieinsatz wurde der mutmaßliche Angreifer erschossen. Auch eines der beiden Todesopfer wurde wohl von der Kugel aus einer Polizeiwaffe getroffen. Der Angreifer habe keine Schusswaffe gehabt, es handle sich um eine tragische und unbeabsichtigte Folge des Einsatzes. Drei Menschen werden laut der Polizei noch im Krankenhaus behandelt. Dass es nicht mehr Opfer gegeben habe, sei der Tapferkeit des Sicherheitspersonals, der Besucherinnen und Besucher des Gottesdiensts sowie dem schnellen Eingreifen der Polizei zu verdanken, hieß es.