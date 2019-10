Bewaffneter Anschlag auf deutsche Synagoge!

In der deutschen Stadt Halle an der Saale hat es am Mittwoch vor einer Synagoge ein Schussattentat mit zwei Todesopfern gegeben. War anfangs von mehreren Tätern die Rede gewesen, zeigte sich am Abend, dass der Anschlag die Tat eines Einzeltäters war, der festgenommen wurde. Bei dem Täter handelt es sich laut Polizei um einen 27-jährigen, rechtsextremen Deutschen, der die Tat mit einer Helmkamera gefilmt und live auf der Online-Plattform Twitch gestreamt hat. Der Mann wollte offenbar ein Blutbad unter den rund 80 Gäubigen in der Synagoge anrichten. Die jüdische Gemeinde entging an ihrem höchsten Feiertag Jom Kippur nur knapp einer Katastrophe.