Alarm bei Real! Diese Statistik gibt Rätsel auf

Energie im Derby fehlte

Die Statistik passt jedenfalls zu den Eindrücken der ersten Saisonwochen. Real schafft es nur selten, Spiele über längere Phasen zu kontrollieren, bringt mit Ball zu wenig Konstanz auf den Platz und wirkt vor allem dann verwundbar, wenn neben individueller Klasse auch kollektive Arbeit und Geschlossenheit gefragt sind. Das 1:2 im Metropolitano hat die Diskussion darüber nun zusätzlich angeheizt. Gegen Atlético fehlte den Madrilenen über weite Strecken die nötige Energie, um das Stadtderby noch zu drehen.