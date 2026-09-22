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Nach Derby-Pleite

Alarm bei Real! Diese Statistik gibt Rätsel auf

La Liga
22.09.2026 06:35
Atletico ging im Derby gegen Real als Sieger hervor.
Atletico ging im Derby gegen Real als Sieger hervor.(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach der 1:2-Derbyniederlage bei Atlético Madrid ist bei Real Madrid eine brisante Statistik in den Fokus gerückt.

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 Die Mannschaft von José Mourinho ist nach sieben Spieltagen laut Daten von Sofascore das laufschwächste Team der gesamten LaLiga und liegt in der Tabelle bereits deutlich hinter dem FC Barcelona.

Im Schnitt kommt Real lediglich auf 83,46 gelaufene Kilometer pro Ligaspiel. Zum Vergleich: Spitzenreiter Barcelona führt auch in dieser Statistik mit 104,64 Kilometern pro Partie. Damit legt Barça durchschnittlich satte 21,18 Kilometer mehr zurück als der große Rivale. Selbst der Liga-Schnitt von 93,37 Kilometern liegt fast zehn Kilometer über dem Wert der „Königlichen“.

Real-Coach José Mourinho
Real-Coach José Mourinho(Bild: EPA/DANIEL GONZALEZ)

Zwar erfassen die Zahlen nur die gesamte Laufdistanz und sagen nichts über Intensität oder Tempo der Läufe aus. Dennoch seien die Werte laut „Marca“ „zu auffällig, um sie zu ignorieren“.

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Energie im Derby fehlte
Die Statistik passt jedenfalls zu den Eindrücken der ersten Saisonwochen. Real schafft es nur selten, Spiele über längere Phasen zu kontrollieren, bringt mit Ball zu wenig Konstanz auf den Platz und wirkt vor allem dann verwundbar, wenn neben individueller Klasse auch kollektive Arbeit und Geschlossenheit gefragt sind. Das 1:2 im Metropolitano hat die Diskussion darüber nun zusätzlich angeheizt. Gegen Atlético fehlte den Madrilenen über weite Strecken die nötige Energie, um das Stadtderby noch zu drehen.

Auch die Tabelle sorgt inzwischen für Druck: Nach sieben Ligaspielen hält Real bei 15 Punkten und liegt nur auf Rang fünf. Der Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona beträgt bereits sechs Zähler.

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