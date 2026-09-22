FPÖ fordert Absage von Rudle-Auftritt in Tulln

Stadt will nicht in Programm eingreifen

Bors nimmt auch die Stadt in die Pflicht, weil diese das Kulturprogramm des Veranstalters jährlich mit einer sechsstelligen Summe unterstützt. Im Rathaus sieht man jedoch keinen Anlass einzugreifen. Die Förderung gelte dem vielfältigen Programm als Ganzes. Für Auswahl, Planung und Durchführung der einzelnen Veranstaltungen sei ausschließlich der Veranstalter verantwortlich.