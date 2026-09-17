Günther “Gunkl” Paal
The Shocking Love Triangle with the Blackmailer
Günther “Gunkl” Paal must have been leading a shocking double life in recent years—oscillating between seemingly profound interviews about his work and a harrowing criminal case in which he is one of the alleged perpetrators. The man now charged with child abuse made his last major public appearance at Vienna Central Station: the details.
As reported, the cabaret artist is accused by the district attorney’s office of sexually abusing a girl of kindergarten age and hoarding nearly 1,000 relevant abuse files at his home. Also charged are two women born in Slovakia—the mother and grandmother of the victim, who is now five years old—who had blackmailed “Gunkl” after the crime. The 64-year-old is said to have shelled outincreasingly large sums of hush money before he finally turned himself in and filed a complaint.
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