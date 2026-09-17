The Shocking Love Triangle with the Blackmailer

As reported, the cabaret artist is accused by the district attorney’s office of sexually abusing a girl of kindergarten age and hoarding nearly 1,000 relevant abuse files at his home. Also charged are two women born in Slovakia—the mother and grandmother of the victim, who is now five years old—who had blackmailed “Gunkl” after the crime. The 64-year-old is said to have shelled outincreasingly large sums of hush money before he finally turned himself in and filed a complaint.