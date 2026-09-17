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Günther “Gunkl” Paal

The Shocking Love Triangle with the Blackmailer

Nachrichten
17.09.2026 16:00
The criminal investigation department found nearly a thousand files containing depictions of ...
The criminal investigation department found nearly a thousand files containing depictions of child abuse on 64-year-old Günther Paal’s computer. He also confessed to assaulting a 4-year-old girl. Pictured on the left is the child’s mother, who is alleged to have blackmailed Paal in turn.(Bild: Krone KREATIV/zVg, Robert Peres)
Porträt von Anja Richter
Porträt von Martina Prewein
Von Anja Richter und Martina Prewein

Günther “Gunkl” Paal must have been leading a shocking double life in recent years—oscillating between seemingly profound interviews about his work and a harrowing criminal case in which he is one of the alleged perpetrators. The man now charged with child abuse made his last major public appearance at Vienna Central Station: the details.

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As reported, the cabaret artist is accused by the district attorney’s office of sexually abusing a girl of kindergarten age and hoarding nearly 1,000 relevant abuse files at his home. Also charged are two women born in Slovakia—the mother and grandmother of the victim, who is now five years old—who had blackmailed “Gunkl” after the crime. The 64-year-old is said to have shelled outincreasingly large sums of hush money before he finally turned himself in and filed a complaint.

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