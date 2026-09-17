Bundestrainer Klopp:

„Will Nationalstolz nicht den Falschen überlassen“

Fußball
17.09.2026 16:53
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„Ich möchte den Nationalstolz nicht den falschen Leuten überlassen“, hat sich Bundestrainer Jürgen Klopp zur politischen Lage Deutschlands – insbesondere nach der Wahl in Sachsen-Anhalt – geäußert. „Ab und zu darauf zu schauen, was wir eigentlich Gutes haben, wäre vielleicht auch für manche Leute durchaus eine Herangehensweise.“

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