„Will Nationalstolz nicht den Falschen überlassen“

„Ich möchte den Nationalstolz nicht den falschen Leuten überlassen“, hat sich Bundestrainer Jürgen Klopp zur politischen Lage Deutschlands – insbesondere nach der Wahl in Sachsen-Anhalt – geäußert. „Ab und zu darauf zu schauen, was wir eigentlich Gutes haben, wäre vielleicht auch für manche Leute durchaus eine Herangehensweise.“