Wasserspeicher schrumpfen seit Jahren weltweit

In vielen Brunnen geht das Wasser zurück

Die Wasserspeicher schrumpften seit gut zehn Jahren kontinuierlich, so die WMO. Dazu gehören das Grundwasser sowie Wasser in Seen, Gletschern, Böden, Vegetation, Schnee und Eis. Diese Reserven seien wie ein Sparkonto, mit dem früher etwa eine Dürresaison ausgeglichen werden konnte, sagte WMO-Chefin Celeste Saulo. „Wir zehren dieses Sparkonto aber auf“, betonte sie.