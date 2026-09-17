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Zuvor bei Mercedes

Neuzugang: Formel-1-Rennstall verkündet Coup!

Formel 1
17.09.2026 14:49
Alpine hat sich prominente Verstärkung gesichert.
Alpine hat sich prominente Verstärkung gesichert.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Formel-1-Rennstall Alpine hat einen kleinen Coup gelandet: Mit Mike Elliott holte das Renault-Team den früheren Aerodynamik-Chef und Technischen Direktor von Mercedes ins Team. Dies gab das Team am Donnerstag bekannt. 

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Laut Alpine startet Elliott sein Engagement bereits kommende Woche beim Grand Prix in Baku. Elliott war zu seinem Mercedes-Abschied vor drei Jahren von Teamchef Toto Wolff als einer der wichtigsten Väter der frühen Erfolge bezeichnet worden.

Elliott war direkt an der Entwicklung der Autos beteiligt, die acht Konstrukteurs-WM-Titel en suite und sieben Fahrer-Titel holten. Das derzeit auf Rang sechs der Gesamtwertung liegende Team teilte mit, dass Elliott die technischen und ingenieurtechnischen Bereiche am Standort Enstone leiten und beaufsichtigen werde. Der Brite war bereits von 2008 bis 2012 als leitender Aerodynamiker in Enstone tätig.

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