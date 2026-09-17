Neuzugang: Formel-1-Rennstall verkündet Coup!

Elliott war direkt an der Entwicklung der Autos beteiligt, die acht Konstrukteurs-WM-Titel en suite und sieben Fahrer-Titel holten. Das derzeit auf Rang sechs der Gesamtwertung liegende Team teilte mit, dass Elliott die technischen und ingenieurtechnischen Bereiche am Standort Enstone leiten und beaufsichtigen werde. Der Brite war bereits von 2008 bis 2012 als leitender Aerodynamiker in Enstone tätig.