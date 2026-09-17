Erlauftalbahn: Zug sprang plötzlich aus Gleisen

Bei Weiche aus Gleisen gesprungen

Doch was war passiert? Die genaue Ursache steht noch nicht fest, nur so viel ist laut ÖBB-Sprecher Christopher Seif klar: Der Zug sei bei einer Weiche mit zwei Achsen aus dem Gleis gesprungen. Der Zug war auf dem Weg von Pöchlarn nach Scheibbs mit sehr geringer Geschwindigkeit in den Bahnhof Purgstall eingefahren. In der Garnitur, die teilweise aus den Gleisen sprang, befanden sich laut Seif drei Passagiere. In einem entgegenkommenden Zug waren 16 Reisende. Die Fahrgäste wurden von Einsatzkräften und ÖBB-Mitarbeitern aus dem Zug gebracht.