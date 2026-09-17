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Schock im Frühverkehr

Erlauftalbahn: Zug sprang plötzlich aus Gleisen

Niederösterreich
17.09.2026 14:41
Die Feuerwehren rückten ebenfalls zum entgleisten Zug aus, konnten aber nach gut einer Stunde ...
Die Feuerwehren rückten ebenfalls zum entgleisten Zug aus, konnten aber nach gut einer Stunde ihren Einsatz beenden.(Bild: FF-Purgstall/SB ÖA Jürgen Daurer)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Schrecksekunden für die Fahrgäste eines Regionalzugs beim Bahnhof Purgstall, Bezirk Scheibbs (Niederösterreich): Die Garnitur entgleiste bei einer Weiche, der Bahnverkehr auf der Erlauftalbahn ist zwischen Wieselburg und Scheibbs unterbrochen.

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Als die Feuerwehren zum Einsatzort in Purgstall kurz vor sieben Uhr am Donnerstagmorgen gerufen wurden, gingen sie von Schlimmerem aus. Denn die Meldung lautete: entgleister Zug. Vor Ort hieß es dann aber für die Einsatzkräfte aufatmen, niemand war verletzt, erste Fahrgäste konnten die Garnitur sogar bereits selbst verlassen.  

Bei Weiche aus Gleisen gesprungen
Doch was war passiert? Die genaue Ursache steht noch nicht fest, nur so viel ist laut ÖBB-Sprecher Christopher Seif klar: Der Zug sei bei einer Weiche mit zwei Achsen aus dem Gleis gesprungen. Der Zug war auf dem Weg von Pöchlarn nach Scheibbs mit sehr geringer Geschwindigkeit in den Bahnhof Purgstall eingefahren. In der Garnitur, die teilweise aus den Gleisen sprang, befanden sich laut Seif drei Passagiere. In einem entgegenkommenden Zug waren 16 Reisende. Die Fahrgäste wurden von Einsatzkräften und ÖBB-Mitarbeitern aus dem Zug gebracht.

Erlauftalbahn länger unterbrochen
Die Strecke der Erlauftalbahn bleibe zwischen Wieselburg und Scheibbs zumindest bis am Abend unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet, Passagiere mussten mehr Reisezeit einplanen. Im Rahmen eines Lokalaugenscheins sollte die weitere Vorgangsweise geklärt werden.

Offen war vorerst, ob der Zug wieder ins Gleis gestellt und selbstständig weiterfahren kann oder ob er abtransportiert werden muss. Geprüft wurde außerdem, welchen Schaden die Infrastruktur genommen hat.

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