„Sturm der Liebe“-Star widmet Klebow Liebeslied

Seit 18 Jahren sind die Schauspieler Lilian Klebow und Erich Altenkopf ein Paar, seit 14 Jahren verheiratet. Nun beginnt für beide ein neuer Lebensabschnitt. Die „Krone“ sprach mit dem „SOKO Donau“-Star über das veränderte Familienleben, Mut zum Neubeginn und den Tod ihrer geliebten Großmutter.