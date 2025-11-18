Erich Altenkopf verlässt heute „Sturm der Liebe“

Hoffnung auf ein Comeback

Eine kleine Resthoffnung auf ein Comeback mit seinem Alter Ego hat der 56-Jährige noch nicht ganz aufgegeben. „Für mich lebt Michael weiter. Jetzt mag er erst einmal in Brasilien sein, aber er wird ja wohl hoffentlich wieder zurückkommen.“ Falls nicht, wird sich Altenkopf zu helfen wissen. Neben mehr Zeit mit Ehefrau Lilian Klebow und den beiden Kindern Charlie und Sonny wird auch die von ihm geliebte Musik wieder stärker forciert werden – das berührende Lied „Unsere Liebe“ dient als Startschuss für diese Karrierephase.