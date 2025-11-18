Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus nach 16 Jahren

Erich Altenkopf verlässt heute „Sturm der Liebe“

Unterhaltung
18.11.2025 06:00
Noch ein letztes Selfie mit guten Freunden – dann hat Dr. Michael Niederbrühl (Erich Altenkopf, ...
Noch ein letztes Selfie mit guten Freunden – dann hat Dr. Michael Niederbrühl (Erich Altenkopf, Mitte) in „Sturm der Liebe“ ausgedient.(Bild: ARD/WDR/Christof Arnold)

Mit heute (14.25 Uhr, ORF 2) endet die Ära Erich Altenkopf alias Dr. Michael Niederbrühl beim Publikums-Dauerbrenner „Sturm der Liebe“ nach 16 Jahren – allerdings unfreiwillig.

0 Kommentare

Vielerorts ist im Mediengeschäft die Verjüngung ein Thema – nun trifft sie offenbar auch die erfolgreiche Telenovela „Sturm der Liebe“, die mit der nachmittäglichen Sendzeit von 14.25 Uhr auf ORF 2 eigentlich eher ein älteres Publikum trifft. Heute heißt es in der 4501. Episode Abschied nehmen vom beliebten Seriencharakter Dr. Michael Niederbrühl – seit nicht weniger als 16 Jahren gespielt vom Wiener Erich Altenkopf.

Figur und echte Person schon vereint
Dem Portal „t-online“ gegenüber gab er bekannt, dass sein Serien-Aus mit einer inhaltlichen Neuausrichtung seitens der Produktion einhergeht. Von der Hauptdarstellerriege waren nur drei Personen dienstälter in der mittlerweile 20 Jahre andauernden Serie. Dementsprechend fällt es Altenkopf, sich von dieser „Lebensrolle“ zu trennen, wie er krone.tv im Interview erzählt. „Durch Michael bin ich selbst ein besserer Mensch geworden. Ich habe die Figur so lange gespielt, dass ich sie irgendwann nicht mehr von meiner eigenen Persönlichkeit trennen konnte.“

16 Jahre lang war Altenkopf in der deutschen Erfolgs-Telenovela tätig.
16 Jahre lang war Altenkopf in der deutschen Erfolgs-Telenovela tätig.(Bild: ARD/WDR/Christof Arnold)

Der Dreh bei „Sturm der Liebe“ ist Akkordarbeit. Von Montag bis Freitag wird in München jeden Tag eine 50-minütige Sendung gedreht, Familienmensch Altenkopf pendelte zwischen den beiden Metropolen hin und her, ging in seiner Rolle aber voll auf. „Mir ist auch nach 16 Jahren nicht langweilig geworden“, betont er, „dass die Menschen sich immer noch freuen, wenn sie mich sehen, ist ein Geschenk.“

Hoffnung auf ein Comeback
Eine kleine Resthoffnung auf ein Comeback mit seinem Alter Ego hat der 56-Jährige noch nicht ganz aufgegeben. „Für mich lebt Michael weiter. Jetzt mag er erst einmal in Brasilien sein, aber er wird ja wohl hoffentlich wieder zurückkommen.“ Falls nicht, wird sich Altenkopf zu helfen wissen. Neben mehr Zeit mit Ehefrau Lilian Klebow und den beiden Kindern Charlie und Sonny wird auch die von ihm geliebte Musik wieder stärker forciert werden – das berührende Lied „Unsere Liebe“ dient als Startschuss für diese Karrierephase.

Porträt von Robert Fröwein
Robert Fröwein
Porträt von Tanja Pfaffeneder
Tanja Pfaffeneder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
195.131 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
194.214 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
187.680 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
637 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf