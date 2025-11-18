Erich Altenkopf verlässt heute „Sturm der Liebe“

Mit heute (14.25 Uhr, ORF 2) endet die Ära Erich Altenkopf alias Dr. Michael Niederbrühl beim Publikums-Dauerbrenner „Sturm der Liebe“ nach 16 Jahren – allerdings unfreiwillig.
Vielerorts ist im Mediengeschäft die Verjüngung ein Thema – nun trifft sie offenbar auch die erfolgreiche Telenovela „Sturm der Liebe“, die mit der nachmittäglichen Sendzeit von 14.25 Uhr auf ORF 2 eigentlich eher ein älteres Publikum trifft. Heute heißt es in der 4501. Episode Abschied nehmen vom beliebten Seriencharakter Dr. Michael Niederbrühl – seit nicht weniger als 16 Jahren gespielt vom Wiener Erich Altenkopf.
Figur und echte Person schon vereint
Dem Portal „t-online“ gegenüber gab er bekannt, dass sein Serien-Aus mit einer inhaltlichen Neuausrichtung seitens der Produktion einhergeht. Von der Hauptdarstellerriege waren nur drei Personen dienstälter in der mittlerweile 20 Jahre andauernden Serie. Dementsprechend fällt es Altenkopf, sich von dieser „Lebensrolle“ zu trennen, wie er krone.tv im Interview erzählt. „Durch Michael bin ich selbst ein besserer Mensch geworden. Ich habe die Figur so lange gespielt, dass ich sie irgendwann nicht mehr von meiner eigenen Persönlichkeit trennen konnte.“
Der Dreh bei „Sturm der Liebe“ ist Akkordarbeit. Von Montag bis Freitag wird in München jeden Tag eine 50-minütige Sendung gedreht, Familienmensch Altenkopf pendelte zwischen den beiden Metropolen hin und her, ging in seiner Rolle aber voll auf. „Mir ist auch nach 16 Jahren nicht langweilig geworden“, betont er, „dass die Menschen sich immer noch freuen, wenn sie mich sehen, ist ein Geschenk.“
Hoffnung auf ein Comeback
Eine kleine Resthoffnung auf ein Comeback mit seinem Alter Ego hat der 56-Jährige noch nicht ganz aufgegeben. „Für mich lebt Michael weiter. Jetzt mag er erst einmal in Brasilien sein, aber er wird ja wohl hoffentlich wieder zurückkommen.“ Falls nicht, wird sich Altenkopf zu helfen wissen. Neben mehr Zeit mit Ehefrau Lilian Klebow und den beiden Kindern Charlie und Sonny wird auch die von ihm geliebte Musik wieder stärker forciert werden – das berührende Lied „Unsere Liebe“ dient als Startschuss für diese Karrierephase.
