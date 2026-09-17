EU versichert: „Nicht gegen andere gerichtet“

„Unsere Beziehungen lassen sich nicht in Handelsströmen messen“, erklärte Carney zu Beginn seiner Rede und erinnerte so wie auch zuvor Parlamentspräsidentin Roberta Metsola an die historische Verbindung zwischen beiden Partner auf beiden Seiten des Atlantiks. Metsola dankte im Namen Europas für die kanadischen Soldaten, die sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg aufseiten der Alliierten gekämpft hatten. „Wir sind keine Schönwetter-Verbündeten“, hielt der kanadische Regierungschef fest. Starke Wirtschaft sei kein Selbstzweck, sondern diene der Gesellschaft. Wohlstand nehme zu, wenn er geteilt werde, betonte Carney mit Blick auf die engere Partnerschaft zwischen der EU und Kanada.