Aufregung wegen Ceuta-Shirt: Jetzt spricht Mbappe!

Aufregung um Kylian Mbappe: Der Superstar ist – so wie seine Real-Madrid-Kollegen Vinicius Junior und Ibrahima Konate – in einer hitzigen innenpolitischen Diskussion wegen des Massenandrangs auf die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta kritisiert worden. Jetzt reagiert der Franzose.
Was war passiert? Beim Spiel von Real Madrid gegen den FC Elche am Dienstag hatten beide Vereine vereinbart, dass die Spieler Shirts mit der Solidaritätsaufschrift „Todos somos Caballas“ (Wir sind alle aus Ceuta) tragen. Darunter stand in kleinerer Schrift: „Ceuta y sus caballeros de la mar“ (Ceuta und seine Ritter des Meeres).
Zwar zogen die drei die Shirts an, rollten sie jedoch so weit nach oben, dass der untere Text verdeckt war. Zudem zogen sie die Shirts vor der Begrüßung der gegnerischen Spieler schnell wieder aus. Daraufhin prangerte man ihnen Verweigerung der Solidarität mit den mehr als 80.000 Einwohnern Ceutas an.
Mbappe erinnert an das Leid der Migranten
Mbappe wies die Kritik nun zurück und beklagte indirekt mangelndes Mitleid mit Migranten. In einem Interview mit der spanischen Sportzeitung „AS“ bekräftigte er seine „volle Solidarität mit Ceuta“. „Ich wollte aber auch ein Zeichen setzen und meine Gedanken an all die Immigranten ausdrücken, die ihr Leben verloren haben und die ebenfalls unter schwierigen Bedingungen leben!“
Am 30. und 31. Juli waren schätzungsweise rund 72.000 Migranten aus Marokko überwiegend über das Meer nach Ceuta gelangt. Mindestens 80 sollen beim Versuch ums Leben gekommen sein. Während die meisten binnen Stunden zurückkehrten, sind noch rund 5000 in Spanien.
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