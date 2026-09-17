Aufregung wegen Ceuta-Shirt: Jetzt spricht Mbappe!

Zwar zogen die drei die Shirts an, rollten sie jedoch so weit nach oben, dass der untere Text verdeckt war. Zudem zogen sie die Shirts vor der Begrüßung der gegnerischen Spieler schnell wieder aus. Daraufhin prangerte man ihnen Verweigerung der Solidarität mit den mehr als 80.000 Einwohnern Ceutas an.