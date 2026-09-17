Osama bin Ladens Sohn soll Tod vorgetäuscht haben

Der Westen könnte Opfer von Massenanschlägen, Einzeltaten, Entführungen, Morden, Sabotageakten sowie gezielten Angriffen auf Politiker oder andere hochrangige Persönlichkeiten werden, so die Einschätzung des „Mirror“. Dort heißt es, dass auch politische Attentate im Bereich des Möglichen lägen, wie „Geiselnahmen, cybergestützte Aktivitäten und die Ausnutzung der Polarisierung durch die Kriege im Gazastreifen und im Nahen Osten“.