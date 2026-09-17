Notarzt-Reform: ÖVP will Netz „noch enger machen“

Die ÖVP Niederösterreich verteidigt ihren „Gesundheitsplan 2040+“. Trotz Reduktion der Notarzt-Stützpunkte ab April 2027 bleibe die Versorgung garantiert, betont ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner im krone.at-Talk mit Jana Pasching. Durch mehr Notfallsanitäter, Telenotärzte und Flugrettung werde das Netz „in Wahrheit sogar noch enger“. Auch bei der Sozialhilfe pocht Zauner auf das strenge NÖ-Modell: „Die Sozialhilfe ist für die Schwächsten und nicht für die Frechsten.“ Mehr im Video oben!