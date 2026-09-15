„Lebensadern“ Kiews im Visier

ANDERERSEITS wurde dabei deutlich, dass die russische Armee bislang die „Lebensadern“ der Ukraine, vorrangig also die Eisenbahnlinien, Brücken und Tunnel nicht in jenem Maße angegriffen hat, wie man das bei einem totalen Krieg erwarten müsste. Immerhin konnten bislang westliche Staatsgäste unbeschadet per Eisenbahn nach Kiew reisen und Präsident Wolodymyr Selenskyj umgekehrt ins westliche Ausland. Und relativ ungehindert vermochten auch die Transporte von Waffen und Munition aus dem Westen auf dem selben Weg in die Ukraine zu gelangen.