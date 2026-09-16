Österreich korrigiert den Fehler: Kanzler in Polen

Polen zeigt auch, dass wirtschaftlicher Aufstieg trotz wüster Innenpolitik funktionieren kann. Der sprichwörtliche Eigenwille der Polen hat einst zur Auslöschung des Staates, zum historischen Streik von Danzig, zur Solidarność und ihrer Selbstzerstörung geführt. Polen begrub die Sowjetunion noch vor Gorbatschow und reizt die EU oft als Nervensäge.