Österreich korrigiert den Fehler: Kanzler in Polen

Erstmals seit 20 Jahren besucht ein Bundeskanzler Polen. Der bisher mangelnde Blick nach Warschau ist ein Versäumnis ersten Ranges. Während die Politik schläft, ist unsere Wirtschaft dort schon längst in den Gängen.
Polen ist mit seiner (jungen) Dynamik und seinem Wirtschaftswunder – allerdings auf niederem Niveau – der heimliche Star, das Schwergewicht im Osten. Es hat schon Orbáns Ungarn überholt.
Das im Krieg völlig zerstörte und unter den Kommunisten vergammelte Warschau ist eine aus Hochhäusern glitzernde Weltstadt geworden. Mehr und mehr breiten sich Wohlstand und Moderne in den tiefen ländlichen Raum aus.
Was schuf das Wirtschaftswunder? Nationaler Ehrgeiz und das internationale Netzwerk der Auslandspolen. Viele patriotische Exilanten waren nach dem Zusammenbruch des Kommunismus mit ihrem Wissen und Talent in die alte Heimat zurückgekehrt.
Polen zeigt auch, dass wirtschaftlicher Aufstieg trotz wüster Innenpolitik funktionieren kann. Der sprichwörtliche Eigenwille der Polen hat einst zur Auslöschung des Staates, zum historischen Streik von Danzig, zur Solidarność und ihrer Selbstzerstörung geführt. Polen begrub die Sowjetunion noch vor Gorbatschow und reizt die EU oft als Nervensäge.
Österreich korrigiert den Fehler wie in der deutschen Politik, welche Polen noch immer nicht ganz voll nimmt.
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