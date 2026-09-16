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Fataler Unfall

E-Biker stieß mit Kopf gegen Windschutzscheibe

Tirol
16.09.2026 18:49
Mit dem Kopf prallte der E-Biker gegen die Windschutzscheibe des Pkw.
Mit dem Kopf prallte der E-Biker gegen die Windschutzscheibe des Pkw.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Schwer verunglückt ist am Mittwoch ein 51-jähriger einheimischer E-Biker bei einem Verkehrsunfall in Hall in Tirol. Er musste mit erheblichen Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.

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Mit seinem E-Bike fuhr am Mittwoch gegen 12.45 Uhr der Einheimische (51) auf der Nebenfahrbahn der B171 in Hall (Bezirk Innsbruck-Land) in Richtung Westen. Im Bereich der Ausfahrt Behaimstraße kam es zur Kollision mit einem ausfahrenden Pkw eines 39-jährigen Einheimischen.

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Der Biker, der keinen Helm trug, wurde auf die Motorhaube des Pkw geschleudert und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Wagens. Dabei erlitt der 51-Jährige erhebliche Verletzungen. Die Rettung brachte ihn in die Innsbrucker Klinik.

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