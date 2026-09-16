E-Biker stieß mit Kopf gegen Windschutzscheibe

Schwer verunglückt ist am Mittwoch ein 51-jähriger einheimischer E-Biker bei einem Verkehrsunfall in Hall in Tirol. Er musste mit erheblichen Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.
Mit seinem E-Bike fuhr am Mittwoch gegen 12.45 Uhr der Einheimische (51) auf der Nebenfahrbahn der B171 in Hall (Bezirk Innsbruck-Land) in Richtung Westen. Im Bereich der Ausfahrt Behaimstraße kam es zur Kollision mit einem ausfahrenden Pkw eines 39-jährigen Einheimischen.
Unfallopfer trug keinen Helm
Der Biker, der keinen Helm trug, wurde auf die Motorhaube des Pkw geschleudert und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Wagens. Dabei erlitt der 51-Jährige erhebliche Verletzungen. Die Rettung brachte ihn in die Innsbrucker Klinik.
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