E-Biker stieß mit Kopf gegen Windschutzscheibe

Unfallopfer trug keinen Helm

Der Biker, der keinen Helm trug, wurde auf die Motorhaube des Pkw geschleudert und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Wagens. Dabei erlitt der 51-Jährige erhebliche Verletzungen. Die Rettung brachte ihn in die Innsbrucker Klinik.