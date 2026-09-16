Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spannendes Detail

„Mädelswochenende!“ Olympia-Heldin tankt Kraft

Ski Alpin
16.09.2026 19:49
Für Ski-Star Federica Brignone war nach der erneuten Operation erstmal Krafttanken angesagt.
Für Ski-Star Federica Brignone war nach der erneuten Operation erstmal Krafttanken angesagt.(Bild: Krone-Collage/Sepp Pail, Screenshot/Instagram_federicabrignone)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Federica Brignone hat im „Mädelsurlaub“ in Südtirol neue Kraft getankt, nachdem sie sich zuletzt erneut einem Eingriff am linken Knie unterziehen musste. Während hinter einem erneuten Comeback der großen italienischen Heldin der Heim-Winterspiele von Mailand und Cortina weiter ein großes Fragezeichen steht, lässt sich die Ski-Dame davon nicht stressen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ein entspanntes Mädelswochenende!“, schreibt Brignone auf Instagram zu einer Reihe von Fotos, die sie in Begleitung ihrer Ski-Kolleginnen Lisa Agerer und Karoline Pichler in deren Heimat Südtirol zeigt.

Nur wenige Wochen nach ihrer erneuten Operation zeigt sich die Olympia-Heldin von beeindruckendem Bergpanorama gut gelaunt. „Und die ersten Schritte auf dem neuen Bein“, ergänzt die Italienerin als Hinweis darauf, dass sie noch nicht so lange aus dem Spital heraußen ist. 

Zudem ließ sich Brignone nicht nehmen auch ein besonderes Dirndl anzuziehen. „Es ist jenes, das ich 2025 in Garmisch gewonnen habe“, lässt die 36-Jährige mit einem Zwinkern wissen. Die Mission neue Kraft für ihre weiteren Comeback-Pläne zu tanken, ist ihr offenbar gelungen. 

Heldin der Heim-Winterspiele
Die Italienerin hatte sich vor mehr als einem Jahr bei den nationalen Meisterschaften schwer verletzt. Brignone erlitt am linken Bein einen mehrfachen Bruch des Waden- und Schienbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss.

Lesen Sie auch:
Schöne Szenen im Austria House in Cortina am Donnerstagabend. 
Feierte mit Hütter
Brignone-Interview: „Das ist einfach nur verrückt“
13.02.2026
Würde Gold eintauschen
Brignone: „Mein Bein und mein Knie sind ruiniert“
16.02.2026
Wurde erneut operiert
Brignone-Update: „Die Metallteile wurden entfernt“
27.08.2026

Von diesen schweren Verletzungen ließ sich die Ski-Queen allerdings nicht stoppen. Bei den Olympischen Winterspielen im vergangenen Februar in Mailand und Cortina d‘Ampezzo feierte Brignone ein beeindruckendes Comeback und krönte sich gleich zweimal zur Olympiasiegerin. Sowohl im Super-G als auch im Riesenslalom raste sie zu Gold. Wann sie ihr erneutes Comeback geben kann, steht derzeit noch nicht fest. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
16.09.2026 19:49
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
323.808 mal gelesen
Günther Paal
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
120.652 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Ausland
Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa
77.464 mal gelesen
Bisher kommt es in der Meerenge von Bab al-Mandab laut Angaben der Houthi-Miliz lediglich zur ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1705 mal kommentiert
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
1095 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Innenpolitik
160 Mio. Euro! Minister fordert Corona-Geld zurück
1005 mal kommentiert
Das Finanzministerium unter Markus Marterbauer hat Covid-19-Forderungen überprüft und ...
Mehr Ski Alpin
Spannendes Detail
„Mädelswochenende!“ Olympia-Heldin tankt Kraft
Sport Tv Logo
„Zu ihm aufgeschaut“
Auch Franz Klammer trauert um seinen guten Freund
Orte, Zeiten und Co.
Wichtige Olympia-Entscheidungen sind gefallen
Trauer um Abfahrer
Vorwürfe nach Todesdrama: „Bringt uns zweimal um!“
Bilanz von Speed-Coach
ÖSV: Kein Durchschnitt – weniger soll mehr sein

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf