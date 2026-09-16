„Mädelswochenende!“ Olympia-Heldin tankt Kraft

Federica Brignone hat im „Mädelsurlaub“ in Südtirol neue Kraft getankt, nachdem sie sich zuletzt erneut einem Eingriff am linken Knie unterziehen musste. Während hinter einem erneuten Comeback der großen italienischen Heldin der Heim-Winterspiele von Mailand und Cortina weiter ein großes Fragezeichen steht, lässt sich die Ski-Dame davon nicht stressen.
„Ein entspanntes Mädelswochenende!“, schreibt Brignone auf Instagram zu einer Reihe von Fotos, die sie in Begleitung ihrer Ski-Kolleginnen Lisa Agerer und Karoline Pichler in deren Heimat Südtirol zeigt.
Nur wenige Wochen nach ihrer erneuten Operation zeigt sich die Olympia-Heldin von beeindruckendem Bergpanorama gut gelaunt. „Und die ersten Schritte auf dem neuen Bein“, ergänzt die Italienerin als Hinweis darauf, dass sie noch nicht so lange aus dem Spital heraußen ist.
Zudem ließ sich Brignone nicht nehmen auch ein besonderes Dirndl anzuziehen. „Es ist jenes, das ich 2025 in Garmisch gewonnen habe“, lässt die 36-Jährige mit einem Zwinkern wissen. Die Mission neue Kraft für ihre weiteren Comeback-Pläne zu tanken, ist ihr offenbar gelungen.
Heldin der Heim-Winterspiele
Die Italienerin hatte sich vor mehr als einem Jahr bei den nationalen Meisterschaften schwer verletzt. Brignone erlitt am linken Bein einen mehrfachen Bruch des Waden- und Schienbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss.
Von diesen schweren Verletzungen ließ sich die Ski-Queen allerdings nicht stoppen. Bei den Olympischen Winterspielen im vergangenen Februar in Mailand und Cortina d‘Ampezzo feierte Brignone ein beeindruckendes Comeback und krönte sich gleich zweimal zur Olympiasiegerin. Sowohl im Super-G als auch im Riesenslalom raste sie zu Gold. Wann sie ihr erneutes Comeback geben kann, steht derzeit noch nicht fest.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.