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Krise bei Nordligist

„Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen!“

Salzburg
16.09.2026 19:30
Weiß, was der UFC jetzt braucht: Stürmer Elias Memic.
Weiß, was der UFC jetzt braucht: Stürmer Elias Memic.(Bild: Adi Aschauer)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Seit eineinhalb Monaten wartet Nordligist Hallein auf einen Sieg in der Liga. Am vergangenen Samstag setzte es eine bittere 1:5-Heimklatsche gegen die Amateure des LASK. Während es am Montag bereits Gespräche mit dem Cheftrainer gab, forderte der Sportboss eine Reaktion.

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Sieben Spiele. Vier Niederlagen. Nur ein Sieg und die zweitschlechteste Offensive der gesamten Regionalliga Nord! Das sind die Zahlen, die der UFC Hallein bislang vorweisen kann und den vorletzten Tabellenplatz bedeuten. Nach der 1:5-Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen die Amateure des Bundesligisten LASK setzten sich die Klubverantwortlichen um Sportchef David König mit Cheftrainer Christoph Lessacher Montagabend zusammen und analysierten die Situation in der Salinenstadt. Zuvor hatte König eine Reaktion von der gesamten Mannschaft gefordert.

Zitat Icon

Wir haben uns sicherlich mehr vorgenommen.

Elias MEMIC, Stürmer UFC Hallein

Bild: Andreas Tröster

„Wir waren einfach nicht auf dem Platz“, sagte der sportliche Leiter. Nun seien die Spieler gefragt, die Wende einzuleiten. „Wir müssen uns alle an der eigenen Nase packen“, stellte Halleins Offensivspieler Elias Memic klar. „Wir haben uns sicherlich mehr vorgenommen, als den aktuellen Tabellenplatz nach sieben Runden. Uns ist jetzt aber klar, dass es gegen den Abstieg geht.“

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Hallein hat Derby in Kuchl vor der Brust
Laut Memic soll die Chemie zwischen Mannschaft und Trainerteam stimmen. Vielmehr gehe es um Grundtugenden, die zuletzt auf dem Platz fehlten. „Wir müssen konzentrierter spielen und vor dem Tor kaltschnäuziger sein. Die Chancen, Spiele zu gewinnen, haben wir ja“, haderte der Stürmer, der am liebsten schon am Freitag die Kehrtwende einleiten würde.

Dann gastieren die Halleiner zum Salzburger Regionalliga-Derby in Kuchl. 

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