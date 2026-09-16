„Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen!“

Sieben Spiele. Vier Niederlagen. Nur ein Sieg und die zweitschlechteste Offensive der gesamten Regionalliga Nord! Das sind die Zahlen, die der UFC Hallein bislang vorweisen kann und den vorletzten Tabellenplatz bedeuten. Nach der 1:5-Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen die Amateure des Bundesligisten LASK setzten sich die Klubverantwortlichen um Sportchef David König mit Cheftrainer Christoph Lessacher Montagabend zusammen und analysierten die Situation in der Salinenstadt. Zuvor hatte König eine Reaktion von der gesamten Mannschaft gefordert.