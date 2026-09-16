Gratis-Öffis in der Europäischen Mobilitätswoche

Der Selbstbehalt von 29,60 Euro gilt allerdings nur für ein örtlich begrenztes Angebot. Möchten Schüler die Freifahrt im gesamten Klagenfurter Stadtgebiet nutzen, müssen die Eltern einen Selbstbehalt von 120 Euro bezahlen. Kritiker sehen darin eine zusätzliche finanzielle Belastung für Familien, die ohnehin mit steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben. Damit wird die Diskussion um die Förderung des öffentlichen Verkehrs auch zu einer Frage der Leistbarkeit für Eltern und Schüler.