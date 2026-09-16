Kim Kardashian erhält einen Euro Schadenersatz

Während ihrer Aussage hatte Kardashian erklärt, sie habe Khedache „vergeben“. Zugleich machte sie deutlich, dass seine Entschuldigung nichts an den Folgen des Überfalls ändere. „Ich schätze den Brief wirklich. Ich vergebe Ihnen“, sagte sie vor Gericht. „Aber das verändert nicht die Emotionen, die Gefühle und das Trauma und auch nicht die Art und Weise, wie sich mein Leben verändert hat.“ Kurz darauf erhielt sie von Khedache eine Nachricht. Darin schrieb er: „Ihre Vergebung ist ein Sonnenschein, der mich erleuchtet hat. Ich werde Ihnen für immer dankbar sein.“