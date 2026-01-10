Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert

Kendall Jenner hat in einem Podcast klargestellt, dass sie weder lesbisch sei, noch ihr Gesicht komplett umoperieren hat lassen. „Es gibt eine ganze Seite des Internets, die denkt, ich sei lesbisch“, sagte Jenner. Dem sei aber nicht so. Sollte das anders sein, hätte sie kein Problem damit, sich zu outen.
Noch ausführlicher sprach sie im Podcast „In Your Dreams“ von Owen Thiele über ihre angeblichen Schönheitsoperationen: „Ich werde hier nicht sitzen und versuchen, irgendwen davon zu überzeugen, dass ich nichts habe machen lassen. Es gibt eine ganze Welt im Internet, die glaubt, ich hätte eine komplette Gesichtsrekonstruktion hinter mir.“
Beauty-OP – ja oder nein?
Das Model betonte weiter: „Ich bin einfach hier, um die Wahrheit zu sagen - und die ist, dass ich noch nie irgendeine plastische Operation im Gesicht hatte. Gar nichts. Ich habe nie etwas machen lassen.“ Nachdem ihr der Podcast-Host Thiele vorwarf, sie würde „lügen“, entgegnete Kendall: „Ich schwöre bei Gott. Äh, nein. Ich habe zweimal Baby-Botox in der Stirn machen lassen. Das war’s. Das Einzige, was mir je gespritzt wurde.“
Sieh nur so aus ...
Die 30-Jährige dementierte außerdem Gerüchte über eine Nasen-OP. „Ich würde die Theorien selbst glauben, wenn ich nicht ich wäre. Ich schaue mir alte Fotos von mir an und denke: ,Moment, es sieht wirklich so aus, als hätte ich eine Nasen-OP gehabt‘“, räumte sie ein. Gleichzeitig stellte Kendall klar: „Ich schwöre bei Gott, bei allem, was ich liebe: Ich hatte nie eine Nasen-OP.“
Die brünette Schönheit gab außerdem zu, dass sie keine gute Erfahrung mit Botox gemacht habe. „Ich habe es nicht geliebt und ich liebe es auch jetzt nicht. Ich denke manchmal darüber nach, aber meine Augenbrauen sind so gerade und so tief angesetzt, dass ich die Bewegung, die ich habe, tatsächlich sehr mag“, erklärte sie.
