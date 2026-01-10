Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ich schwöre bei Gott“

Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert

Society International
10.01.2026 15:14

Kendall Jenner hat in einem Podcast klargestellt, dass sie weder lesbisch sei, noch ihr Gesicht komplett umoperieren hat lassen. „Es gibt eine ganze Seite des Internets, die denkt, ich sei lesbisch“, sagte Jenner. Dem sei aber nicht so. Sollte das anders sein, hätte sie kein Problem damit, sich zu outen.

0 Kommentare

Noch ausführlicher sprach sie im Podcast „In Your Dreams“ von Owen Thiele über ihre angeblichen Schönheitsoperationen: „Ich werde hier nicht sitzen und versuchen, irgendwen davon zu überzeugen, dass ich nichts habe machen lassen. Es gibt eine ganze Welt im Internet, die glaubt, ich hätte eine komplette Gesichtsrekonstruktion hinter mir.“

Beauty-OP – ja oder nein?
Das Model betonte weiter: „Ich bin einfach hier, um die Wahrheit zu sagen - und die ist, dass ich noch nie irgendeine plastische Operation im Gesicht hatte. Gar nichts. Ich habe nie etwas machen lassen.“ Nachdem ihr der Podcast-Host Thiele vorwarf, sie würde „lügen“, entgegnete Kendall: „Ich schwöre bei Gott. Äh, nein. Ich habe zweimal Baby-Botox in der Stirn machen lassen. Das war’s. Das Einzige, was mir je gespritzt wurde.“

Lesen Sie auch:
Kendall Jenner erfreut ihre Fans mit mehr Splitternackt-Fotos von ihrem Geburtstagstrip.
Sexy Nachschub
Kendall Jenner öffnet erneut Splitternackt-Album
19.11.2025
Sexy Geburtstagstrip
Kendall Jenner feiert 30er mit Splitternackt-Foto
06.11.2025

Sieh nur so aus ...
Die 30-Jährige dementierte außerdem Gerüchte über eine Nasen-OP. „Ich würde die Theorien selbst glauben, wenn ich nicht ich wäre. Ich schaue mir alte Fotos von mir an und denke: ,Moment, es sieht wirklich so aus, als hätte ich eine Nasen-OP gehabt‘“, räumte sie ein. Gleichzeitig stellte Kendall klar: „Ich schwöre bei Gott, bei allem, was ich liebe: Ich hatte nie eine Nasen-OP.“

Die brünette Schönheit gab außerdem zu, dass sie keine gute Erfahrung mit Botox gemacht habe. „Ich habe es nicht geliebt und ich liebe es auch jetzt nicht. Ich denke manchmal darüber nach, aber meine Augenbrauen sind so gerade und so tief angesetzt, dass ich die Bewegung, die ich habe, tatsächlich sehr mag“, erklärte sie.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
142.934 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
130.899 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
111.747 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Mehr Society International
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Still und heimlich
Bill Gates überweist Ex-Frau acht Milliarden
„Unglaublich, riesig“
Pratt verrät Schwarzeneggers grandioses Geschenk
Nicht vorbildlich!
„Kevin“-Star bei Prostituierten-Razzia erwischt
Haftbefehl!
Schwerer Verdacht gegen „West Wing“-Star Busfield
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf