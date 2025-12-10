Sharon Osbourne: Das waren Ozzys letzte Worte

Kurz darauf ging Ozzy Osbourne in den Fitnessraum. Rund 20 Minuten später starb er dort – auf dem Crosstrainer, auf dem er sonst täglich bis zu 90 Minuten trainierte. Als Sharon ihn fand, lag er neben dem Sportgerät. „Da lag er“, sagte sie. Sie rief sofort den Rettungsdienst, doch innerlich wusste sie bereits, dass sie ihn verloren hatte. „Sie versuchten, ihn wiederzubeleben, und ich sagte nur: ,Lasst ihn einfach liegen. Lasst ihn liegen. Ihr könnt nicht – er ist tot.‘“