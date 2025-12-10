Vorteilswelt
Herzzereißend

Sharon Osbourne: Das waren Ozzys letzte Worte

Society International
10.12.2025 13:33
In einem emotionalen Interview hat Sharon Osbourne, Managerin und Ehefrau der Rock-Ikone Ozzy ...
In einem emotionalen Interview hat Sharon Osbourne, Managerin und Ehefrau der Rock-Ikone Ozzy Osbourne, Details über die letzten Stunden ihres Mannes enthüllt.(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Unter Tränen hat Sharon Osbourne erstmals über den Tag gesprochen, an dem ihr Mann Ozzy starb. Die letzten Worte des Rockmusikers an seine Ehefrau gehen tief unter die Haut.

0 Kommentare

Im Gespräch mit Moderator Piers Morgan in der Sendung „Uncensored“ schilderte Sharon Osbourne, was sich am 22. Juli 2025 im gemeinsamen Haus in Buckinghamshire ereignete. 

Ozzy Osbourne sei in dieser Nacht sehr unruhig gewesen. „Er lief immer wieder ins Badezimmer“, erinnerte sich Sharon. Gegen 4.30 Uhr habe er sie schließlich geweckt. „Er sagte: ,Wach auf.‘ Ich antwortete: ,Ich bin doch schon wach – du hast mich geweckt.‘“

„Küss mich. Halt mich fest.“ So verabschiedete sich der „Prince of Darkness“ ein letztes Mal von ...
„Küss mich. Halt mich fest.“ So verabschiedete sich der „Prince of Darkness“ ein letztes Mal von seiner Frau.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Er sah sie an und sagte diese zärtlichen Worte
Dann sei ein Moment von unerwarteter Zärtlichkeit gefolgt – vielleicht bereits im Angesicht des Todes. Der legendäre Black-Sabbath-Frontman habe sie angesehen und leise gesagt: „Küss mich. Halt mich fest.“ Es sollten seine letzten Worte an sie sein.

Kurz darauf ging Ozzy Osbourne in den Fitnessraum. Rund 20 Minuten später starb er dort – auf dem Crosstrainer, auf dem er sonst täglich bis zu 90 Minuten trainierte. Als Sharon ihn fand, lag er neben dem Sportgerät. „Da lag er“, sagte sie. Sie rief sofort den Rettungsdienst, doch innerlich wusste sie bereits, dass sie ihn verloren hatte. „Sie versuchten, ihn wiederzubeleben, und ich sagte nur: ,Lasst ihn einfach liegen. Lasst ihn liegen. Ihr könnt nicht – er ist tot.‘“

Heute quälen sie vor allem die unausgesprochenen Worte: „Hätte ich ihm doch nur öfter gesagt, dass ich ihn liebe. Hätte ich ihn doch nur fester umarmt.“

„Starb auf seine Weise“
Ozzy Osbourne starb im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt. Als Sänger von Black Sabbath wurde er in den 1970er-Jahren weltberühmt und prägte den Heavy Metal wie kaum ein anderer – als „Prince of Darkness“. Trotz seiner Parkinson-Erkrankung stand er noch zwei Wochen vor seinem Tod gemeinsam mit Black Sabbath bei einem Abschiedskonzert in England auf der Bühne.

 „Die Ärzte sagten Ozzy, dass sein letzter Auftritt ihn umbringen würde“, so Sharon zu Morgan. „Er wollte nicht auf der Bühne sterben, aber er tat es, auf seine Weise.“

