55 Kopftuch-Fälle landen jetzt bei der Behörde

Gründe sind vielfältig

Brisant ist allerdings, wer hinter dem Widerstand steckt: Die Motive seien „sehr vielschichtig“. Es gebe auch Fälle, in denen gerade ältere Mädchen selbst das Kopftuch nicht ablegen wollen – obwohl ihre Eltern sie dazu bewegen möchten. Die Behörde warnt deshalb ausdrücklich vor dem Schluss, es handle sich bei allen Fällen um radikale Elternhäuser. Erst die anstehenden Gespräche sollen zeigen, welche Motive tatsächlich vorliegen.

Fest steht aber: Wer nach Schule und Bildungsdirektion weiter gegen das Verbot verstößt, muss mit einer Strafe rechnen. Aus Gesprächen wird dann ein Behördenfall.