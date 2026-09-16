Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trauer um Abfahrer

Vorwürfe nach Todesdrama: „Bringt uns zweimal um!“

Ski Alpin
16.09.2026 10:49
Matteo Franzoso war vor einem Jahr bei einem Trainingssturz verstorben. Nun gibt es schwere ...
Matteo Franzoso war vor einem Jahr bei einem Trainingssturz verstorben. Nun gibt es schwere Vorwürfe seiner Eltern.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Todesdrama um Matteo Franzoso gibt es nun schwere Vorwürfe. „Der Verband hat uns im Stich gelassen“, klagen die Eltern des Italieners, der vor einem Jahr bei einem schweren Trainingsunfall ums Leben gekommen war.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„In einem Jahr ist alles stehen geblieben, es wurde kein einziger Schritt unternommen, um die Verantwortlichkeiten für das Geschehene zu klären“, schütteln Marcello und Olga im Gespräch mit der „Repubblica“ den Kopf.

„Der Verband hat uns im Stich gelassen“
Vor allem mit dem italienischen Verband gehen sie hart ins Gericht. „Das Schweigen der Ski-Welt, in der Matteo aufgewachsen ist, bringt uns gleich zweimal um. Der Verband hat uns im Stich gelassen, in zwölf Monaten haben sie uns weder geschrieben noch einbezogen. Das ist unglaublich. In diesen Monaten war nur die Finanzpolizei (Anm. d. Red.: Franzosos Sportgruppe) für uns da.“

Folgenschwerer Sturz in Chile
Franzoso war vor einem Jahr nach seinem Sturz im chilenischen La Parva mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Santiago gebracht und dort in ein künstliches Koma versetzt worden. Einen Tag vor seinem 26. Geburtstag erlag er am 15. September 2025 seinen schweren Verletzungen.

Matteo Franzoso
Matteo Franzoso(Bild: GEPA)

Wie kurz darauf bekannt wurde, war der Speed-Spezialist nach einem Sprung zu Sturz gekommen, unter einem Sicherheitsnetz durchgerutscht und anschließend gegen einen Windschutz geprallt. Die Folge war eine Sicherheitsdebatte im Ski-Zirkus.

Lesen Sie auch:
Der italienische Podest-Debütant Giovanni Franzoni (re.) dachte im Moment des Jubels an seinen ...
Gedanken an Todesfall
Emotionales 1. Podium: „Er wäre stolz auf mich“
19.12.2025
Emotionaler Insta-Post
„Matte, als ich sah, wo du gestürzt warst, …“
20.09.2025
Trauer um Speed-Fahrer
Schlimmer Trainingssturz: Matteo Franzoso ist tot
15.09.2025

Aus der Sicht von Franzosos Eltern hat sich jedoch kaum etwas getan. „Im Jahr vor Matteo starb Matilde Lorenzi, eine ähnliche Tragödie. Und glaubt ihr, dass sich bei den Sicherheitsvorschriften etwas geändert hat? Die Nationalmannschaft ist dieser Tage wieder dort in Chile. Die Absperrung, die Matteo getroffen hat, gibt es nicht mehr, aber die Athleten fahren immer schneller, die Sicherheitsvorkehrungen sind nicht ausreichend“, schimpfen sie.

Auch Kritik an Athleten
Zudem nehmen sie auch die anderen Skirennfahrer in die Pflicht: „Glaubt ihr, dass die Athleten etwas gesagt haben? Einer von ihnen ist auf der Piste, auf der sie alle trainieren, gestorben, und sie finden nicht die Kraft, sich zusammenzutun und mehr Aufmerksamkeit für Sicherheit zu fordern?“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
16.09.2026 10:49
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
TodesdramaEltern
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
196.859 mal gelesen
Ein brisanter Akt im Landesgericht Wien erschüttert erneut die heimische Künstlerszene.
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
119.328 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Ausland
Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa
69.388 mal gelesen
Bisher kommt es in der Meerenge von Bab al-Mandab laut Angaben der Houthi-Miliz lediglich zur ...
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1025 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Innenpolitik
Babler lädt Minister zur geheimen Krisensitzung
976 mal kommentiert
Krisensitzung am Mittwochnachmittag im Hause Babler: Kündigt sich ein innenpolitisches Beben an?
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
946 mal kommentiert
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Mehr Ski Alpin
Trauer um Abfahrer
Vorwürfe nach Todesdrama: „Bringt uns zweimal um!“
Bilanz von Speed-Coach
ÖSV: Kein Durchschnitt – weniger soll mehr sein
„Kommt zum Vorschein“
Weltcup-Ort gewährt Einblick: „So beginnt es …“
Auch Shiffrin reagiert
Tanzende Ski-Asse machen Popstar „ein Angebot“
Entscheidender Termin!
FIS-Renndirektor spricht über Hirscher-Comeback

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf