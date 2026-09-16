Vorwürfe nach Todesdrama: „Bringt uns zweimal um!“

Aus der Sicht von Franzosos Eltern hat sich jedoch kaum etwas getan. „Im Jahr vor Matteo starb Matilde Lorenzi, eine ähnliche Tragödie. Und glaubt ihr, dass sich bei den Sicherheitsvorschriften etwas geändert hat? Die Nationalmannschaft ist dieser Tage wieder dort in Chile. Die Absperrung, die Matteo getroffen hat, gibt es nicht mehr, aber die Athleten fahren immer schneller, die Sicherheitsvorkehrungen sind nicht ausreichend“, schimpfen sie.