Ronald Koeman trauert um seine „wunderschöne Frau“

Tragische Neuigkeiten um Ronald Koeman! Der niederländische Kult-Kicker und Ex-Teamchef trauert um seine Ehe Frau Bartina. Sie verlor mit 65 Jahren den Kampf gegen den Brustkrebs.
„Mit tiefer Trauer, aber auch mit großem Stolz und Liebe verabschieden wir uns von meiner wunderschönen Frau, unserer geliebten Mutter und Oma.“ Ronald Koemans Instagram-Posting geht unter die Haut. Erst recht in Kombination mit dem Foto, das ihn mit seiner Frau Hände haltend zeigt.
Erste Diagnose 2010
Bartina verstarb mit 65 Jahren. Und das nach einem schier endlosen Kampf. Erstmals hatte sie die Diagnose Brustkrebs im Jahr 2010 erhalten. Nach vermeintlicher Genesung kehrte der Krebs 2018 zurück – mit letztlich tragischem Ausgang.
Bartina und Roland waren seit 1985 verheiratet gewesen und hatten gemeinsam drei Kinder. Koeman trat nicht zuletzt wegen der Krankheit seiner Frau nach der WM im Sommer als Teamchef der niederländischen Nationalmannschaft zurück. „Meine Frau Bartina hat mich trotz ihrer eigenen Krankheit jeden Tag unterstützt und ermutigt, meine Arbeit als Nationaltrainer zu Ende zu bringen. Dafür bin ich ihr dankbarer, als ich es jemals in Worte fassen könnte“, erklärte er damals.
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