Ronald Koeman trauert um seine „wunderschöne Frau“

Bartina und Roland waren seit 1985 verheiratet gewesen und hatten gemeinsam drei Kinder. Koeman trat nicht zuletzt wegen der Krankheit seiner Frau nach der WM im Sommer als Teamchef der niederländischen Nationalmannschaft zurück. „Meine Frau Bartina hat mich trotz ihrer eigenen Krankheit jeden Tag unterstützt und ermutigt, meine Arbeit als Nationaltrainer zu Ende zu bringen. Dafür bin ich ihr dankbarer, als ich es jemals in Worte fassen könnte“, erklärte er damals.