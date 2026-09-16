Auto „schoss“ Motorrad ab: Biker schwer verletzt!

Fataler Verkehrsunfall im Tiroler Unterland: Bei einer Kollision auf der B175 Wildbichler Straße im Gemeindegebiet von Ebbs (Bezirk Kufstein) ist am Dienstagnachmittag ein 48-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Biker wurde von einem abbiegenden Auto erfasst.
Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 14.45 Uhr. Eine 34-jährige Deutsche aus dem Landkreis Rosenheim war mit ihrem Pkw auf der B175 von Niederndorf kommend in Richtung Kufstein unterwegs. Als sie bei Ebbs nach links in eine Gemeindestraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem 48-jährigen Biker, der mit seinem Motorrad in Richtung Niederndorf fuhr.
Verletzter mit Rettung ins Spital
Der Motorradfahrer erlitt dabei eine schwere Verletzung am Sprunggelenk. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.
Die 34-jährige Autofahrerin sowie ihr sechsjähriger Sohn, der sich auf dem Beifahrersitz befand, blieben unverletzt, berichtete die Exekutive.
Bundesstraße nach Unfall gesperrt
An beiden Fahrzeugen entstand massiver Schaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B175 im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig vollständig gesperrt werden.
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