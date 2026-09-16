Auto „schoss“ Motorrad ab: Biker schwer verletzt!

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 14.45 Uhr. Eine 34-jährige Deutsche aus dem Landkreis Rosenheim war mit ihrem Pkw auf der B175 von Niederndorf kommend in Richtung Kufstein unterwegs. Als sie bei Ebbs nach links in eine Gemeindestraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem 48-jährigen Biker, der mit seinem Motorrad in Richtung Niederndorf fuhr.