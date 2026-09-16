Kalender ist da: Wann F1-Hit in Spielberg steigt!

Die Formel 1 plant trotz des andauernden Iran-Kriegs auch wieder mit den lukrativen Stationen im Nahen Osten. Nach den Testfahrten in Sakhir (24. bis 27. Februar) soll die WM zwei Wochen später dort auch starten und in Saudi-Arabien fortgesetzt werden. Die letzten beiden Rennen sollen in Katar sowie Abu Dhabi stattfinden. In dieser Saison wurden die Gastspiele in Bahrain und Saudi-Arabien im April aus Sicherheitsgründen abgesagt. Das Bahrain-Rennen wird stattdessen mit Malaysia als Austragungsort am 4. Oktober nachgeholt. Noch offen ist, ob die Grand Prix in Katar und Abu Dhabi wie geplant in diesem Jahr die Weltmeisterschaft abschließen können. Als Alternative im Fall einer Absage ist ein Finale in Imola im Gespräch.